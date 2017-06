Tourspel: Froome het meest gekozen, Gastauer het minst

Het mag geen grote verrassing heten dat drievoudig winnaar Chris Froome in zo'n beetje alle ploegen zijn opwachting maakt. De Brit, 32896 keer gekozen, wordt overigens op de voet gevolgd door Peter Sagan (30101 keer). De Slowaak gaat de komende weken op jacht naar zijn zesde groene trui op rij. Dylan Groenewegen is de Nederlander die het vaakst is verkozen. De geblokte sprinter laat kleppers als Greg Van Avermaet en Tony Martin achter zich.

Uiteraard is het interessant om ook even onderin dit klassement te kijken. Daar zien we dat twee renners de rode lantaarn dragen. Ben Gastauer (AG2R) en Dmitriy Gruzdev (Astana) zijn door slechts negen mensen in hun ploeg opgenomen. Mocht een van deze twee renners een etappe winnen, dan is er dus een beperkt groepje heel blij.