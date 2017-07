TwitterTour: Renners zijn bikkels, Valverde laat van zich horen

Elke renner en ploegleider heeft zijn eigen verhaal in de Tour de France. En bijna allemaal twitteren ze deze maand over hun belevenissen in de 3540 kilometer van Düsseldorf naar Parijs. In TwitterTour bundelen we dagelijks alle tweets van alle deelnemende renners en andere mensen rond de Tour de France.