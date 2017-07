TwitterTour: Sinkeldam in nieuwe outfit, Valverde laat van zich horen

Ook Izagirre moet onder het mes

10:47 Net als zijn landgenoot Alejandro Valverde moet ook Jon Izagirre een operatie ondergaan na zijn val zaterdag in de openingstijdrit in de Tour de France. De Spaanse wielrenner van Bahrein-Merida schoof in zijn rit tegen de klok onderuit op het asfalt in Düsseldorf, dat door de regen spekglad was geworden.