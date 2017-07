TwitterTour: Ten Dam hoopt op champagne

Lezerstour Duo Meulenkamp & Beulenkamp aan kop, dagwinnaar heeft hele top 10

5 juli ENSCHEDE - De eerste bergetappe in de Tour de France heeft voor flink wat verschuivingen gezorgd in het algemeen klassement in de Lezerstour. Martijn Meulenkamp uit Neede is de nieuwe nummer 1 met 1475 punten, gevolgd door Bert Beulenkamp uit Almelo met een totaalscore van 1471. Berto Evering uit Losser kukelde van plek 1 naar 8.