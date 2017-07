Van Baarle: Het was een mooi groepje, maar we kregen geen ruimte

,,Maar het was een goed groepje. Dat zagen ze in het peloton ook, dat er paar sterke mannen bij zaten. We kregen niet veel ruimte'', vertelde de renner die dit jaar de beste Nederlander was in de Ronde van Vlaanderen, bij de NOS.

In de Tour mag Van Baarle aanvallen. ,,We hebben geen sprinter mee, daarom willen we in de vlakke etappes sowieso altijd iemand mee hebben. Ook vandaag was ik een van de mannen in de ploeg die mee moest gaan. Net als Nathan Brown en Simon Clarke."