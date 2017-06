Van Emden: Geen idee wie mijn concurrenten zijn

Jos van Emden doet zaterdag in Düsseldorf een gooi naar de gele trui in de Tour de France. De hardrijder van Lotto-Jumbo heeft nog geen idee wie zijn grootste concurrenten zijn.

Thomas Sijtsma

,,Ik krijg vaak de vraag wie mijn concurrenten zijn”, zegt Van Emden. ,,Maar de deelnemerslijst heb ik helemaal niet bekeken. Het maakt niet uit wie starten. Ik moet de snelste zijn. Dat is alles.”

Van Emden begrijpt dat de Nederlandse hoop op hem is gevestigd. In de openingstijdrit van de Tour twee jaar geleden klokte de Schiedammer de vijfde tijd, de afsluitende tijdrit in de Giro d’Italia won hij.

In de ogen van Van Emden is een vergelijking met die tijdrit in Milaan een maand geleden niet terecht. ,,Nu heb je veel tijd om je druk te maken over zaterdag. Dat was in Italië anders. Omdat de tijdrit de laatste etappe was, begon je daar pas de avond van tevoren over na te denken.”

Daarnaast is de vermoeidheid een factor. Van Emden trekt dat beter dan sommige concurrenten. ,,In de Giro had iedereen twintig ritten in de benen. Dan rijd je een andere tijdrit dan wanneer je fris aan de start staat. Ik houd van die vermoeidheid.”

Van Emden ziet deze Tour meer kansen in de openingstijdrit dan de race tegen de klok op de voorlaatste dag in Marseille. Een steile klim van ongeveer een kilometer lang trekt hij slecht. Het tijdverlies is waarschijnlijk te groot om op de vlakke delen goed te maken.