Zelfs de 'koning' ontkomt niet aan regels

Ploegleider Roger Hammond rent door de Franse warmte. Zijn ogen boos, zijn ademhaling gejaagd. ‘It’s a disgrace’, schreeuwt hij ondertussen, tot driemaal toe. Het maakt hem niet uit dat Peter Sagan even daarvoor langs de bus van Dimension Data fietste. Excuses maken is makkelijk na afloop, dan is het leed al geleden. Hammond gaat in protest.

Sagan lijkt onoverwinnelijk. Hij is degene die de geluidsboxen bij zijn teambus bedient, aan ongeschreven wielercodes zoals het scheren van benen heeft hij maling, een vraag krijgt van hem nooit het verwachte antwoord en dan is er nog zijn imposante palmares. Niemand die hem iets kan maken. Tot dinsdagavond, na de vierde etappe in de Tour, wanneer wedstrijddirecteur Christian Prudhomme besluit de Slowaak te diskwalificeren.

Terug naar eerder op de dag, naar de donkere bus van Hammond en van Mark Cavendish, de andere hoofdrolspeler in de etappe van vandaag. De sprinter stapt gehavend naar buiten. Zijn bovenlijf geschaafd, om zijn arm een mitella en zijn hand is verbonden tot stomp. Bloed kleurt het wit indrukwekkend rood. Cavendish hergebruikt de woorden van zijn ploegleider. ,,It’s a disgrace”, roept hij tegen de verzamelde pers in Vittel. Vervolgens stapt hij in een ambulance en rijdt weg.

Ironisch genoeg liep ook Cavendish ooit tegen een straf aan in de Tour. In 2009, een jaar waarin de Brit sowieso al veel in opspraak kwam vanwege zijn vaak roekeloze fietsgedrag, werd hij teruggezet in het klassement. Hij hinderde concurrent Thor Hushovd. Voor hem geen diskwalificatie, besloot de jury. Hij mocht blijven. Vandaag veranderde de jury binnen een uur van mening: van een verwijzing naar de laatste plaats in het klassement naar verwijdering uit de Tour.

Het gaat vandaag niet over de door Arnaud Démare gewonnen etappe. Het gaat alleen maar over de elleboog en de val. Valpartijen horen bij het evenement. Robert Wagner, Duitser in Nederlandse dienst zegt zelfs na afloop: ,,Twee valpartijen, dát is de Tour de France.” Want hij weet ook: ,,Soms is het juist een wonder dat er niks gebeurt.” Maar die valpartijen ontstaan doorgaans door het gedrag van de renners. Alexander Kristoff: ,,Natuurlijk was het parkoers hectisch, maar het zijn de renners die de limieten opzoeken en erover gaan.”

De jury wil gevaarlijk gedrag zoveel mogelijk voorkomen. En daar valt de elleboogstoot, of zoals Dylan Groenewegen de actie van Sagan noemt: ‘een serieuze kwak’, onder. ,,Dat daar iets aan gedaan moet worden, lijkt me logisch”, zegt de sprinter van Lotto-Jumbo. Zelf was hij betrokken bij een eerdere valpartij, kort voor die van Cavendish. -,,Ik sprong op de een of andere manier van mijn fiets en kwam op mijn voeten terecht. Tien voor de landing.”-

Het incident tussen Sagan en Cavendish in de laatste tweehonderd meter voor de finish zag Groenewegen even later terug in de bus. Voor de renner van Lotto-Jumbo was het direct duidelijk: ,,Geen correcte sprint”, zei hij. Onderwijl was de jury nog in beraad over het lot van Sagan. Groenewegen ,,Ik ben heel benieuwd naar wat ze gaan doen. Ik weet wel zeker dat als het iemand anders was, de Tourorganisatie strenge maatregelen zou treffen.”

Een rondgang bij andere renners voor de bussen leert dat de verontwaardiging overheerst. Groenewegen krijgt bijval van sprinter André Greipel: ,,Er is één renner in een regenboogtrui die denkt dat hij zich alles kan permitteren. Sagan denkt dat hij de koning is, maar de regels zijn er ook voor de wereldkampioen.” Pas uren later zal Greipel via Twitter laten weten dat zijn snelle reactie onterecht was. ,,De jurybeslissing is te streng", stelt hij.

Maar dat is lang nadat Hammond alweer is teruggebeend naar zijn team en de juryvoorzitter het vonnis te overstaan van toegesnelde pers mededeelt: Sagan, de winnaar van de etappe van een dag eerder is gediskwalificeerd. De Tour gaat verder zonder zijn ster en daarmee ook zonder de huizenhoge favoriet voor de groene trui en de clown die met zijn afwijkende gedrag doorgaans de lachers op zijn hand heeft. Tourregels gelden ook voor een onoverwinnelijk geachte wereldkampioen.

Cavendish hoort diezelfde avond in het ziekenhuis dat ook hij de Tour zal moeten verlaten. Schouderblad gebroken. En Sagan zelf? Die houdt zich op dat moment schuil in zijn kamer van het luxehotel Vittel Le Parc, terwijl zijn perswoordvoerder meldt: ,,Morgenvroeg een statement bij de bus.”

