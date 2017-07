Zorgen om bloedende vinger van pechvogel Degenkolb

Degenkolb bloedde uit de vinger die hij een jaar geleden bijna kwijt was na het verschrikkelijke ongeluk op het trainingskamp in Calpe, toen hij met zijn ploeggenoten werd geschept door een auto.

Het shirt van Degenkolb was door de val in de finishstraat in Vittel aan de achterkant opengereten, maar de meeste zorg ging meteen naar zijn vinger uit.

Ploegmaat Koen de Kort was er niet gerust op. ,,Het is sowieso schrikken. Ik ben gestopt bij John om hem weer om de fiets te helpen. Hij zei dat hij hard is gevallen. Er kwam bloed uit de vinger waaraan hij is geopereerd. Laten we hopen dat het meevalt. Misschien is het gewoon wat bloed."