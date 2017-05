Almelo herdenkt grootste bankoverval ooit in beelden

Zes verzetsstrijders uit Almelo, Wierden, Rijssen, Nijverdal, Vriezenveen en Harbrinkhoek overvielen op 15 november 1944 het filiaal van de Nederlandsche bank in Almelo. Het was bittere noodzaak. De Tweede Wereldoorlog was in volle gang en om de Duitsers tegen te werken gaf de Nederlandse regering toestemming voor een landelijke spoorwegstaking. Maar de stakers hadden geld en eten nodig.

Door toeval gepakt

Het verzet werd getipt over een grote som geld, die vanuit Arnhem naar het filiaal van De Nederlandsche Bank in Almelo zou worden getransporteerd. Na intensief overleg vertrokken de zes verzetsleden die bewuste novemberavond vanuit Café Frielink in Harbrinkhoek richting Almelo. De overval verliep succesvol en een astronomisch bedrag van 46.150.000 gulden werd buitgemaakt. Door ongelukkig toeval kwam de Duitse politie het zestal na twee weken op het spoor. Deportatie naar verschillende concentratiekampen volgde. Alleen Hendrik Frielink uit Harbrinkhoek kwam levend terug.

Originele briefwisselingen

De expositie 'Het verzet kraakt' bij voetbalvereniging MVV'29 in Harbrinkhoek is samengesteld door de Heemkundevereniging Albergen-Harbrinkhoek. Gerrit Maathuis en Ans Kampkuijper van de vereniging hebben zich geruime tijd ingezet om zoveel mogelijk informatie te vergaren over de bankoverval en in het bijzonder over dorpsgenoot Hendrik Frielink.

„Alles wat we tegenkwamen hebben we verzameld. De familie Frielink heeft haar documentatie beschikbaar gesteld. Met originele briefwisselingen tussen Hendrik en zijn vrouw Annie. Die schreef hij vanuit de gevangenis in Almelo. Maar ook brieven die Hendrik ontving na zijn terugkomst uit kamp Neuengamme zijn onderdeel van de expositie", zegt Maathuis.

Indrukwekkend