Jeugd Excelsior '31 wint Venebrugge Toernooi

Zwembad Den Ham grote winnaar van actie Rabobank

2 juni DEN HAM - Buitenzwembad de Groene Jager in Den Ham is de grote winnaar geworden van de Rabo Clubkas Campagne, een actie waarbij klanten mogen stemmen op een vereniging of stichting die ze een extra zakcentje gunnen. Het zwembad kreeg de meeste stemmen (757 in totaal) en dat is goed voor 2.316,42 euro.