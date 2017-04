Mysterieus einde aan regionaal weekblad De Veenstreek

De mededeling in de laatste Veenstreek leest als een soort rouwadvertentie, met de tekst in het wit op een zwarte achtergrond. ‘Wij gaan stoppen’, staat er in grote letters. ‘Voor u ligt de laatste Veenstreek.’ In het stukje worden lezers, medewerkers, adverteerders en bezorgers bedankt voor het vertrouwen.

'Dit is onze keuze'

Het waarom krijgen de lezers echter niet te weten. Ook is onbekend of het mensen hun baan kost. De Veenstreek is een uitgave van Olthoff Drukkerij BV uit Hardenberg, maar daar hebben ze geen behoefte aan tekst en uitleg, behalve dat het om ‘economische redenen’ zou gaan. "Wij hebben gezegd wat we willen zeggen", vertelt een vrouw die aan de telefoon haar naam niet noemt. "We begrijpen dat mensen willen weten waarom de Veenstreek ermee stopt, maar dit is onze keuze". Ze voegt er nog aan toe dat ze door ‘jan en alleman’ gebeld wordt en dat het een beetje hectisch is op het kantoor aan de Bruchterweg 49 in Hardenberg. Vanuit dat pand verkoopt Olthoff Drukkerij BV ook feestartikelen – zoals tirolerpakjes en carnavalsmaskers - maar of het stoppen van het weekblad daar ook gevolgen voor heeft, wil de vrouw niet zeggen.