Wierdense moeder is trots op haar autistische dochter

VRIEZENVEEN/WIERDEN - De moeder-dochterrelatie gaat lang niet altijd over rozen. Hele boeken zijn hierover geschreven. Als je dochter een beperking heeft, komt daar nog een flink aantal extra facetten bij. Anneke Doornbos weet er alles van. En ze schreef er een boek over.

'Wil ik dit wel. En kan ik dit allemaal wel aan?' In het hoofd van Anneke Doornbos was het een wirwar aan gevoelens na de geboorte van dochter Merel. Instinctief voelde ze dat het niet goed zat. Er was iets, maar wat? Daar kon de medische zorg de eerste jaren geen antwoord op geven. Een donkere, onzekere tijd vol ziekenhuisbezoeken volgde.

"Mijn oudste dochter, Merel, is vijf weken te vroeg geboren", verhaalt de Wierdense Anneke Doornbos. "Tijdens mijn zwangerschap keek ik heel onbevangen vooruit en zag ik in gedachten al een blozende baby in het autostoeltje zitten. Ik dacht: 'Als ik maar een goede moeder ben, dan doet de natuur de rest'. Maar het liep allemaal anders. Merel bleek veel te klein en ontwikkelde zich te langzaam. Ik kende het complete babyboek, inclusief alle stappen en fases, uit mijn hoofd. Met Merel was alles anders."

Verdriet

"Ik heb er veel verdriet om gehad. Als op kinderverjaardagen sommige moeders het hadden over een verkoudheid of griepje bij hun kind, dacht ik: 'Waar hèb je het over! Zie eens hoeveel zorgen je hebt als je kind een beperking heeft.' Later bleek dat Merel kampt met een ontwikkelingsstoornis en autisme."

Het is voor Doornbos een heel verwerkingsproces geweest om vanuit die donkere tijd op te klimmen naar het licht van acceptatie en zelfs trots. Wat haar vooral bijblijft, is dat je als ouders alles zelf moet uitzoeken.

Trots

Het gevoel van frustratie en verdriet verdwijnt met de jaren echter steeds meer naar de achtergrond. Langzamerhand wint het gevoel van trots, zegt Doornbos. "En voor mij was het schrijven een heel goede uitlaatklep om alle gebeurtenissen een plekje te geven", vervolgt ze. "Ik kan nu gewoon met recht zeggen dat ik trots ben op mijn kind. Als ik zie dat Merel nu 27 is, in Vriezenveen op zichzelf woont met begeleiding, twee banen heeft in Almelo en Vriezenveen en heel happy is, dan geniet ik daarvan. Dit had ik nooit durven dromen."