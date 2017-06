De fiets is jarig en blaast 200 kaarsjes uit

Hoera! De fiets is vandaag jarig. Precies tweehonderd jaar geleden presenteerde een Duitse uitvinder een houten loopfiets van maar liefst 22 kilo, die de voorvader is van ons stalen ros.

Nederland is bij uitstek hét fietsland. Met gemiddeld 1,3 fiets per persoon zijn er in ons land meer fietsen dan mensen te vinden, namelijk zo'n 23 miljoen. Ook zijn Utrecht, Eindhoven en Amsterdam steevast te vinden in de top vijf van de beste fietssteden ter wereld.

In totaal fietsen Nederlanders zo'n 15 miljard kilometer per jaar. Dat is ruim 880 kilometer per persoon, verdeeld over ongeveer 250 ritjes per jaar. Voor bijna een kwart van al onze reizen pakken wij de fiets. Toch was het tweehonderd jaar geleden geen Nederlander, maar de Duitser Karl Drais die aan de wieg stond van de belangrijke uitvinding.

Uitvinding

Drais bedacht de fiets in 1817 als alternatief voor vervoersmiddelen waar dieren aan te pas kwamen. De eerste fiets was gemaakt van massief hout en had geen trappers. Ook remmen waren nog niet te vinden op het eerste model.

Volledig scherm Een tekening uit 1819 van Karl Drais met de eerste fiets © Lesseps/wikipedia

In 1867 werd in Engeland de Penny-Farthing ontworpen. Deze herkenbare tweewieler met een gigantisch voorwiel en een klein achterwiel werd vernoemd naar een groot (penny) en klein (farthing) muntstuk. Het gebruik van het rijwiel onder de knie krijgen, vergde nogal wat oefening. Er gebeurde dan ook regelmatig ongelukken mee. Pas aan het einde van de 19de eeuw werd de fiets met kettingaandrijving en twee even grote wielen ontworpen waar onze hedendaagse fiets nog steeds veel van weg heeft.

Verkoop