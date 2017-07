Eindelijk weten we waarom honden zo lief zijn

Volgens onderzoeksleider Bridgett von Holdt van de Princeton Universiteit in de Verenigde Staten zijn er in tienduizenden jaren tijd dna-mankementen ontstaan bij honden. Het gaat om 'schrijffouten' in drie genen die bij mensen met het Williams-Beuren-syndroom helemaal ontbreken. Die genen zouden op de een of andere manier bepalen hoe we als mensen reageren als er andere mensen in de buurt zijn. Proeven met muizen, waarbij de betreffende genen waren verwijderd, hebben al aangetoond dat de kleine knagers zich opvallend socialer gingen gedragen.

Expert Bridgett von Holdt stelt vast dat hondenfokkers, zonder het te weten, er voor hebben gezorgd dat sommige hondenrassen zoals labradors en golden retrievers steeds liever zijn geworden. ,,De schattigheids- of knuffelgenen moeten daarbij een rol spelen.'' Bij andere rassen zoals waak-, jacht- en sledehonden zou juist het tegenovergestelde zijn bereikt. ,,Die rassen hebben minder sociale persoonlijkheidstrekken en dus andere afwijkingen in de genen.'' Von Holdt benadrukt in haar studie dat ze honden in geen geval wil wegzetten als verstandelijk beperkt geworden wolven. ,,Ook al denken we in de richting van het Williams Beuren-syndroom, honden geestelijk gehandicapt noemen is te kort door de bocht.''