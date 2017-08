Grootste toendrabrand ooit woedt al dagen op Groenland

Tasje met maanmateriaal van historische Apollo 11-missie geveild

20 juli Een tasje gevuld met materiaal dat astronaut Neil Armstrong op de maan verzamelde, is vanavond onder de hamer gegaan voor ruim 1,5 miljoen euro. De verkoop is onderdeel van een veiling van artikelen van de beroemde Apollo-missie in New York. Achter de veiling van het witte, stoffen zakje, dat in 1969 werd gevuld, zit een behoorlijk conflict.