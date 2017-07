Onderzoek: stressvolle gebeurtenissen verouderen het brein

Stressvolle gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat het brein jaren ouder wordt, dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Onderzoekers van de universiteit van Wisconsin ontdekten dat al één vroege stressvolle gebeurtenis later in je leven nog uitwerking kan hebben. De resultaten geven ook aanleiding tot onderzoek naar de noodzaak van het ondersteunen van gemeenschappen met een sociale achterstand.

Het team van onderzoekers onderzocht 1320 verschillende Amerikanen die stressvolle gebeurtenissen in hun leven hadden ondergaan, zo schrijft The Guardian. Bij hen werd het denken en het geheugen onderzocht. Stressvolle gebeurtenissen zoals ontslag, het verlies van een kind of een scheiding zorgen voor minder goed mentaal functioneren op latere leeftijd, zo ontdekten de onderzoekers.

Mensen in bijvoorbeeld een achterstandswijk zouden door de extra stress ook meer risico lopen op stress-gerelateerde gevolgen.

Problemen

In het onderzoek werden Afro-Amerikanen apart onderzocht, in totaal 82 personen. De onderzoekers zagen dat zij tot 60 procent meer stressvolle gebeurtenissen meemaakten dan witte Amerikanen. Per gebeurtenis zouden ze daar steeds mentaal vier jaar ouder door worden. Dat zou betekenen dat de hersenen van de gemiddelde zwarte Amerikaan door sociale omstandigheden sneller aftakelen dan die van witte landgenoten.

De gemeente Den Haag helpt mensen met financiële problemen. ,,Doordat financiële problemen stress veroorzaken, zijn mensen met schulden vaak niet goed in staat te werken aan een structurele oplossing", zo zegt PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh. Naar schatting van de gemeente zijn er zo’n 18.000 jongeren met een schuld in de hofstad.

Dr. Doug Brown, onderzoeksdirecteur van de Alzheimer Society, kan nog niet concluderen dat de stress ook tot meer risico op dementie leidt. ,,We weten dat langdurige stressvolle gebeurtenissen in ons leven invloed hebben op onze gezondheid, dus het is geen verrassing dat deze studie aangeeft dat deze gebeurtenissen ook invloed kunnen hebben op ons geheugen en denken later in ons leven."

Ondersteuning

Er werden in totaal 82 Afro-Amerikanen en 1232 blanke Amerikanen onderzocht in de studie, waarbij de gemiddelde leeftijd 58 jaar was. Volgens hoofdonderzoeker Dr. Maria Carillo van de Alzheimer Society werd er door de onderzoekers gekeken naar een breed gebied van stressvolle gebeurtenissen. Sommige kinderen zouden volgens haar zelfs het wisselen van school als stressvolle gebeurtenis kunnen ervaren.