Ook neanderthaler bracht bezoek aan tandarts

12 uur racen op zonne-energie

21 juni Het RDW testparcours in Lelystad was vandaag de thuisbasis voor de studenten van de TU Delft die samen het Nuon Solar Team vormen. Ze deden een poging om een wereldrecord te breken: 12 uur onafgebroken racen in een raceauto op zonne-energie. Ook kon het team zo op elkaar ingespeeld raken in voorbereiding op het wereldkampioenschap, dat in oktober wordt beslist in Australië.