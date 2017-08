Zo vaak ontsnapte de wereld al aan een nucleaire ramp

De gemoederen tussen de VS en Noord-Korea lopen de laatste dagen hoog op. Zowel president Trump als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, schuwen hierbij het dreigen met nucleaire aanvallen niet. Maar het is niet de eerste keer dat een nucleaire ramp dichtbij komt. In het verleden lag Amerika vaker in de clinch, voornamelijk met de Sovjets/ Russen.

De Amerikaanse Union of Concerned Scientists publiceerde onlangs een artikel waarin het een aantal incidenten op een rij zet waarbij op het nippertje een nucleaire aanval werd voorkomen. Dit zijn de belangrijkste:

5 november, 1956

Tegen het einde van de Suezcrisis leidde een aantal puur toevallige gebeurtenissen bijna tot een onterechte nucleaire aanval tegen de Sovjet-Unie. Op deze avond ontving de North American Aerospace Defense Command (NORAD), verschillende alarmerende signalen: een ongeïdentificeerd vliegtuig vloog over Turkije, Sovjet-vliegtuigen vlogen over Syrië, een Britse bommenwerper was neergestort in Syrië en een Sovjet-vloot in Turkije maakte een aantal onverwachte bewegingen.

Allemaal vals alarm bleek later. Het ongeïdentificeerde vliegtuig bleek een groep overvliegende zwanen te zijn geweest, de Sovjet-vliegtuigen escorteerden de Syrische president, de Britse bommenwerper stortte neer vanwege technische problemen en de Sovjet-vloot voerde geplande oefeningen uit.

5 oktober 1960

NORAD sloeg groot alarm, nadat radars in Groenland de reflectie van een maanopkomst boven Noorwegen aanzagen voor een Russische ballistische raketaanval tegen de VS. De Amerikanen raakten aan het twijfelen, maar bedachten zich net op tijd dat de leider van de Sovjet-Unie Nikita Khrushchev zich op dat moment in New York bevond. De Sovjets zouden hun leider nooit in gevaar brengen. Gezond verstand leidde ertoe dat van een nucleaire tegenaanval werd afgezien.

24 januari 1961

Tijdens een routinevlucht boven North-Carolina raakte een B-52 bommenwerper onbestuurbaar en liet deze per abuis twee atoombommen vallen op de stad Goldsboro. Dat de bommen niet tot ontploffing kwamen, werd enkel voorkomen door een slecht functionerende veiligheidsschakelaar waarin twee draadjes verkeerd gekoppeld waren. Een bom brak in tweeën en de ander liep minimale schade op.

25 oktober 1962

De Koude Oorlog was in volle gang en vanuit een basis van de Amerikaanse luchtmacht in de staat Minnesota werd een alarm doorgestuurd naar nabijgelegen basissen, nadat een onbekend figuur probeerde over de omheining te klimmen. Echter, in een van de nabijgelegen basissen in Wisconsin werd het verkeerde alarm getriggerd, waardoor de piloten in de veronderstelling waren dat WOIII was begonnen. Verschillende vliegtuigen waren al onderweg om potentiële Sovjet-indringers aan te pakken, toen zij op het laatste moment werden geïnformeerd dat het vals alarm was. De indringer bleek later een beer geweest te zijn.

27 oktober 1962

Tijdens de Cubacrisis detecteerde de Amerikaanse marine een Russische duikboot die zich in de Cariben verschanste. Onmiddellijk begonnen de mariniers de boot te bestoken met dieptebommen. Wat ze echter over het hoofd zagen, was dat de boot gewapend was met een nucleaire torpedo.

De Sovjets, die het contact met Moskou verloren waren, dachten dat met de aanval een oorlog was begonnen. De commandant van de onderzeeër gaf direct de opdracht om de torpedo te lanceren, hetgeen werd goedgekeurd door zijn tweede commandant. Een derde gemachtigde, Russische marine-officier Vasili Arkhipov, stak hier gelukkig een stokje voor. Hij concludeerde dat de Amerikanen alleen maar wilde praten en geen kwaad in de zin hadden.

En hij had gelijk. Archipov wordt tot op de dag van vandaag herinnerd als ‘de man die de wereld redde’.

9 november 1979

Computers van NORAD gaven aan dat er een grote Sovjetaanval onderweg was. Onmiddellijk werden de nucleaire bommenwerpers en ander intercontinentaal geschut in gereedheid gebracht. Op satellietbeelden was echter niets te zien en de computergegevens werden afgedaan als vals alarm. Wat bleek later: een technicus had een trainingstape in een van de computers gestopt, waarop een aanvalsscenario werd afgespeeld.

26 september 1983

Vroeg in de morgen geven de Russische waarschuwingssystemen aan dat er een grote raketaanval van de Amerikanen op komst is. Stanislas Petrov, een militaire officier van de Sovjet-Unie heeft die ochtend dienst en is ervoor verantwoordelijk om dit soort waarschuwingen door te geven aan de hogere gelederen. Hij hoeft maar één telefoontje te plegen, maar heeft zijn twijfels en doet niks.

Quote Alles wat ik hoefde te doen, was de telefoon oppakken Stanislas Petrov, militaire officier van de Sovjet-Unie ,,Alles wat ik hoefde te doen, was de telefoon oppakken’’, vertelt hij later gedurende een interview met de BBC. ,,Maar ik kon niet bewegen. Drieëntwintig minuten later realiseerde ik me dat er niks gebeurd was.’’ Zo werd WOIII voorkomen door een moment van twijfel van één enkele man.

25 januari 1995

Een Russisch waarschuwingssysteem pikt een signaal op van een mogelijke lancering van een Amerikaanse raket vanaf de Noorse kust. De Russen schoten hierdoor direct in opperste staat van paraatheid. Toenmalig president Boris Yeltsin was zich al aan het voorbereiden op een tegenaanval toen er nieuwe data binnenkwam waaruit bleek dat er geen opvolgende lanceringen waren gedetecteerd. De eerdere melding werd toen al snel afgedaan als vals alarm.