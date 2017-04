Al een eeuw het bloeiende middelpunt in Notter-Zuna

In de afgelopen jaren hebben al veel plattelandsscholen hun deuren moeten sluiten. De School met de Bijbel in Notter-Zuna is daarentegen het bloeiende middelpunt van de buurtschap. En dat is al 100 jaar het geval.

De school staat middenin de natuur met een uitzicht op groene weilanden waar hazen over elkaar heen dartelen. Een ooievaar zoekt haar nestplek bij school. Het klinkt idyllisch, maar voor de leerlingen van de School met de Bijbel in Notter-Zuna is dit de dagelijkse realiteit. Het maakt de school tot een echte plattelandsschool. Een school waar iedereen elkaar kent en het schoolplein de plek is waar de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld.

Volgens directeur Gerrit Rosman is het voor de kinderen een voorrecht hier op school te zitten. "Deze plek in de buurtschap te midden van het groen straalt rust uit. Het gaat dan ook allemaal heel gemoedelijk bij ons.''

Betrokken

Die gemoedelijkheid is iets wat niet is veranderd in de 100 jaar dat de school nu bestaat. Om precies te zijn, op vrijdag 30 maart 1917 was de officiële opening. Daar gingen wel zes jaren aan grondige voorbereidingen aan vooraf. De kosten voor de school, 12.000 gulden, werden grotendeels opgebracht door de ouders zelf. "En nog steeds spelen ouders een onmisbare rol op school,'' vertelt Rosman. "Hoewel veel ouders tegenwoordig werken, hebben we vaak aan één oproep in onze nieuwsbrief genoeg om voldoende mensen op te trommelen.''

100 leerlingen

De kinderen krijgen nog steeds les in het oorspronkelijke schoolgebouw. De tijd heeft echter niet stil gestaan in de afgelopen 100 jaar. Er is in al die jaren wel het nodige verbouwd. Nog geen drie jaar na de oprichting, bleek het gebouw al te klein. En dus werd er een lokaal bijgebouwd. Op dit moment krijgen 114 kinderen hier dagelijks les. Een aantal waar Rosman trots op is. "Hoewel we ook magere jaren hebben gekend, is het aantal al jaren stabiel met ruim 100 leerlingen. We zijn daarmee een relatief grote school voor een buitengebied en hebben genoeg kinderen en genoeg financiële middelen. Het zijn overigens niet alleen kinderen uit Notter-Zuna maar zelfs uit Rijssen, Wierden en Nijverdal komen ze hiernaar toe.

Primeur

Een aantal jaar geleden is het Kulturhus en de kinderopvang aan de school toegevoegd. "Dat geeft onze school een mooie buurtfunctie. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds is hier leven in de brouwerij en maken we in goed onderling overleg gebruik van elkaars faciliteiten.''De school kende zelfs een kleine primeur. Als één van de eerste buiten de kern, voor zover Rosman het weet, werd het aangesloten op glasvezel.

Er waren echter ook minder leuke tijden. In 1990 verongelukte de toenmalige directeur van de school, de heer Folbert tijdens een auto-ongeluk. "Dat sloeg bij zowel de school als de hele buurtschap hier in als een bom. Het had een hele grote impact op alles en iedereen.''