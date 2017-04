Auto's en fietsen vijf maal vanaf 16.00 uur niet welkom in centrum Wierden

Wierdense klas in actie voor ach­ter­stands­ge­zin

15 april WIERDEN - "Ze hebben niet in de gaten hoe waardevol dit is." Dankbare woorden van Marieke uit Almelo, moeder in een achterstandsgezin met twee kinderen. Door een scheiding is ze in een onvoorziene situatie terechtgekomen, en daarom kan ze alle hulp gebruiken. Het project 'Klas in de Buurt' kwam als geroepen.