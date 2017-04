Autoluw centrum Wierden: doodsteek of oplossing?

'Halfslachtig', 'bühnepolitiek' en 'doodsteek'. Of juist 'mooi', 'stap in de goede richting' en 'eindelijk'. Zomaar een greep uit de commentaren op de proef voor een autoluw centrum. Na talloze overlegsessies ligt er nu een plan. Dit jaar gaat een klein deel van Wierden een paar keer op slot. En dan maar eens kijken hoe dat bevalt. Het is tenslotte een proef. Op vijf koopavonden plaatst de gemeente hekken om de driehoek Nijverdalsestraat - Stationsstraat - Marktstraat af te sluiten. 26 mei is de eerste keer, gevolgd door 16 juni, 25 augustus, 27 oktober en 24 november. Daarnaast zijn er enkele evenementen. Tijdens de afsluitingen voert een onderzoeksbureau straatinterviews uit met bezoekers en naderhand is er een enquête.

Reacties van winkeliers liegen er niet om. Met name op sociale media leveren ondernemers spijkerhard commentaar op de plannen. Voorzitter Joost Wegink van Winkelen in Wierden (WiWi) laat zich niet verleiden tot ongenuanceerde uitspraken. WiWi stemt tandenknarsend in met de test, maar zowel bestuur als veel ondernemers zijn het niet eens met de plannen. "Wij zijn tegen een autoluw centrum", zegt Wegink. "Autoluw is de doodsteek voor het winkeldorp Wierden. Er zijn rapporten die ons daarin gelijk geven. Steden en dorpen met zo'n zone komen er vaak op terug." Volgens de voorzitter is Wierden geen Enschede. "Waar de mensen de auto in de parkeergarage parkeren en dan drie tot vijf uur in de stad verblijven. Wij moeten het hebben van snelle bezoekjes."

Aanjager

Bert Klaas van Platform Progressief Wierden kijkt daar anders tegenaan. PPW is aanjager van de proef. "Wij zijn er blij mee", zegt Klaas. "Nu is het afwachten of de dorpskern er baat bij heeft. Is dat het geval, mooi. Dan kunnen we daarop voortbouwen. Mocht het niet zo zijn, dan zijn we de eerste die zeggen dat de stekker eruit moet. Want we willen ondernemers niet in de wielen rijden." De PPW'er meent dat er de laatste jaren een doembeeld is ontstaan. "Sommige mensen denken dat wij het centrum geheel en definitief willen afsluiten. Dat is niet zo. Zoals de proef, dat willen we. Op gezette tijden een deel van het dorp dicht voor auto's, zodat ondernemers en bezoekers kunnen profiteren van het winkeldorp Wierden. In onze ogen is Wierden namelijk niet zozeer een boodschappendorp waar je even snel in- en uitgaat." Dat de centrumdriehoek ook voor fietsers dichtgaat, vindt Klaas overigens niet zo nodig. "Dat had voor ons niet gehoeven."

Het CDA zit niet bepaald te springen om de proef voor een autoluw centrum. Volgens fractievoorzitter Dirk Getkate is er binnen de lokale afdeling van de partij weinig enthousiasme voor een autovrij dorpshart. Maar afspraak is afspraak. „Zoals de proef nu is vormgegeven, vinden wij op zich oké. Dit is immers wat we nou eenmaal met elkaar hebben afgesproken toen we met deze coalitie begonnen", legt de fractievoorman uit. Voor de proef gaat een deel van het centrum vijf keer een koopavond dicht. „Die beperkte afsluiting vinden we voldoende. Wij snappen dat de ondernemers daar niet op zitten te wachten. Daarom is het ook klasse dat ze toch meegaan." Getkate en het CDA nemen de komende tijd vooral een afwachtende houding aan. „We zien wel hoe de proef loopt. En het hangt van de resultaten af of we ons al dan niet laten overtuigen."

Koeltjes

Coalitiepartner VVD juicht niet voor de proef. Fractievoorzitter Rita Ekkelenkamp neemt de felicitaties voor de realisatie van het plan dan ook wat koeltjes in ontvangst. Voor de verkiezingen van 2014 staat het punt in het partijprogramma. 'Niet autovrij' is de slogan tijdens de lokale carnavalsparade waar de partij aan deelneemt. Tijdens de coalitiebesprekingen wordt het standpunt overboord gezet. "Je maakt afspraken met elkaar. Zo gaat dat bij onderhandelingen. Je levert wat in en wint wat. Een van die afspraken komen we nu na", zegt Ekkelenkamp. "Onze achterban heeft daar begrip voor. Niemand moppert."