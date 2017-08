Beginnend bestuurder (23) raakt rijbewijs kwijt in Wierden

Thomas uit Lochem is straks de enige in de Benelux die nog cassettebandjes maakt

15 augustus LOCHEM/WIERDEN - Een tweede leven voor de 'ouderwetse' cassette. Dat is wat Thomas Baur voor ogen heeft met De Bandjesfabriek. De 36-jarige Lochemer is de nieuwe eigenaar van de enige cassettefabriek in de Benelux: Duplicase in Wierden. De afdeling waar de voor velen nostalgische geluidsdragers worden gemaakt verhuist naar de Achterhoek, waar Baur gaat produceren voor bands en artiesten die hun album ook op cassette willen: "De cassette is het nieuwe vinyl."