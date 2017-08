Bijna 400 bekeuringen op de N347 in de gemeente Wierden

Het verkeershandhavingsteam van het district Twente voerde een snelheidscontrole uit op de N347, buiten de bebouwde kom van Enter, gemeente Wierden. Er is gecontroleerd tussen de N350 en de A1. Tussen 13.45 uur en 19.00 uur zijn 3488 voertuigen gepasseerd, waarvan er dus 386 te hard hebben gereden en daarmee een proces-verbaal krijgen toegestuurd. De toegestane snelheid is 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid betrof 126 kilometer per uur.