Björn Kuipers bij Beleggerscafé Rijssen - Enter

Buren ergeren zich enorm aan drempel Hoge Hexel

11:27 HOGE HEXEL - De drempel op de bebouwde komgrens op de Piksenweg in Hoge Hexel is de buurtbewoners een doorn in het oog. Volgens de omwonenden wordt hun nachtrust ernstig verstoord, met name 's ochtends in alle vroegte.