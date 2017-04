Buren ergeren zich enorm aan drempel Hoge Hexel

HOGE HEXEL - De drempel op de bebouwde komgrens op de Piksenweg in Hoge Hexel is de buurtbewoners een doorn in het oog. Volgens de omwonenden wordt hun nachtrust ernstig verstoord, met name 's ochtends in alle vroegte.

Verkeer dat over de drempel rijdt, veroorzaakt flink wat geluidsoverlast. Als het aan de buren ligt, verwijdert de gemeente de drempel liever vandaag dan morgen en komen er andere snelheidsbeperkende maatregelen voor het stuk weg. De gemeente Wierden geeft echter aan dat andere ideeën voor de weg moeilijk uitvoerbaar zijn.

Voorheen klaagden inwoners uit Hoge Hexel veelal over de hoge snelheid van automobilisten die vanaf de Hexelseweg de Piksenweg binnen de bebouwde kom over reden. Daar is 30 kilometer per uur toegestaan, maar veel bestuurders haalden hun voet niet of nauwelijks van het gaspedaal.

De gemeente kwam de bewoners in 2014 tegemoet en plaatste onder meer extra verkeersborden. Tevens ging de schop de grond in voor de aanleg van twee nieuwe drempels, om de snelheid er nog meer uit te halen. De eerste drempel ligt vlak tegen de bebouwde komgrens en de tweede is te vinden op de kruising van de Piksenweg met de Nieuwe Schoolweg. De keuze voor deze maatregelen is gemaakt in samenspraak met buurtbewoners. Over de laatstgenoemde drempel zijn, voor zover bekend, geen klachten.

Controles

Op dit moment is de gemeente Wierden niet van plan om meer snelheidsbeperkende maatregelen voor de weg door te voeren. Wel willen zowel gemeente als politie meer op snelheid gaan controleren. Enkele maanden geleden blijkt uit controles dat veel passanten zich nog steeds niet aan de snelheidslimiet houden. Dat geldt eveneens voor de Piksenweg buiten de bebouwde kom, aan de andere kant van Hoge Hexel. Daar is 60 kilometer per uur toegestaan, maar de snelheid ligt meestal hoger.

Snelheidscontroles zijn daar makkelijker uit te voeren dan binnen de bebouwde kom, geven politie en gemeente aan. Het deel van de Piksenweg in Hoge Hexel is namelijk aan de korte kant.

De in 2014 aangelegde drempel weghalen om de buren tegemoet te komen, zou volgens Wierden een slecht plan zijn. Zelf omschrijft de gemeente dat als kapitaalvernietiging. 'De drempel waarvan de bewoners overlast ondervinden voldoet aan de normen', schrijft de gemeente. 'Aanpassing of verwijdering hebben tot gevolg dat er op dit deel van de Piksenweg nog harder gaat worden gereden dan nu. Dat brengt mogelijk nog meer overlast met zich mee.'

Bovendien ontbreekt het geld voor grote ingrepen aan de weg of aanpassing van de drempel. Wel komt er tijdelijk een snelheidsmeter te staan, waarop bestuurders met hun eigen snelheid geconfronteerd worden. Zo'n maatregel is echter niet voor altijd, benadrukt de gemeente.