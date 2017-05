Een oud bouwplan in Wierden dat maar blijft knagen

Volledig scherm Harry Bekhuis (oud-architect) heeft nog altijd grootse plannen liggen voor een pand in het centrum van Wierden. © Lars Smook

WIERDEN/HOGE HEXEL - Als een fraai oud pand in Wierden of elders in de regio dreigt af te brokkelen, maakt Harry Bekhuis zich druk. De architect redde in het verleden al het pand van restaurant De Oale Marckt. Nu ligt hij, met pensioen of niet, wakker van de hoek Stationsstraat - Nijverdalsestraat.

Eigenlijk zou Harry Bekhuis (65) louter moeten genieten. Achteroverleunen in zijn fraaie tuin achter zijn nog fraaiere woning aan de Piksenweg. Zelf vormgegeven uiteraard, op de tekentafel. Bekhuis is nou eenmaal architect en blijft dat in hart in nieren. Ondanks de verkoop van zijn architectenbureau, inmiddels negen jaar geleden. Een welverdiende rust na een druk leven waarin hij meer dan 1.400 huizen ontwierp, blijkt hem echter niet gegund. Hij kampt met prostaatkanker. Al een aantal jaren.

Schets

Op de goede dagen geniet de architect zeker nog wel. Van zijn echtgenote of een kleinkind. "Toch blijft er altijd iets knagen", zegt hij, uitkijkend over het groene buitengebied van Hoge Hexel, waar de huizentekenaar resideert. "Toen ik in 2008 mijn architectenbureau verkocht, lag er nog een onafgemaakt schetsplan op de plank. Een plan dat me tot de dag van vandaag nooit helemaal heeft losgelaten."

Gevoelig

Bekhuis pakt een koker van tafel en schuift er een rol papier uit. Zorgvuldig opent hij het document. Op het papier prijkt een gedetailleerde tekening van een bouwwerk dat de meeste Wierdenaren bekend moeten voorkomen. "Dit ligt behoorlijk gevoelig. Het is een bekend bouwwerk", meent de oud-architect. "Maar Wierden moet pal staan voor deze authentieke panden. Deze gebouwen moeten we beter onderhouden en beschermen."