Ervaar het gitaargevoel bij de gitaarschool in Wierden

Monument brandkast Harbrinkhoek is beschadigd

24 mei HARBRINKHOEK - Toeval of niet, maar vlak voordat de expositie Het verzet kraakt in Almelo werd geopend ontdekten de organisatoren van een soortgelijke tentoonstelling in Harbrinkhoek dat het monument van de bankroof is beschadigd. De deur van de kluis ligt er af. Volgens sommigen is het vernield. Anderen denken toch aan vorstschade.