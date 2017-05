File op A1 door ongeluk bij Enter

Samenwerking Sint Jan Wierden en Servus Almelo is een gouden greep

14 mei ALMELO - Het is een gouden greep, de eerste en misschien wel eenmalige samenwerking afgelopen weekeinde tussen de harmonie Sint-Jan uit Wierden en het muziektheater Servus uit Almelo. Ondanks moederdag, de kampioenswedstrijd tussen Feyenoord en Heracles en het Historisch Festival in het Schelfhorstpark trekt de voorstelling Over de Brug in het theaterhotel vele honderden bezoekers, naar schatting wel zo'n 1400 mensen.