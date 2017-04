Gemeente Wierden is zes decorandi rijker

Jan Kamerling (74) is zo'n lokale held. Lid in de Orde van Oranja-Nassau mag hij zich nu noemen. Hij is jaren diaken, kerkvoogd en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Wierden. Tevens zet Kamerling zich in voor de Stichting Oost Europa Enter/Rijssen/Wierden. De Wierdenaar houdt de financiële situatie scherp in de gaten als penningmeester en hij voert de contacten met Hongarije, Roemenië en Oekraïne.

Schipper

Enternaar Gerard Braamhaar (69) doet niet minder hard zijn best. Braamhaar is in de afgelopen veertig jaar onder meer actief voor de Tennisclub Enter en ijsclub De Lee. Momenteel vermaakt hij zich als schipper bij de Stichting Enterse Zomp. Daarnaast vervult Braamhaar taken voor Caritas en zit hij in het bestuur van stichting Bowie.

De Zonnebloem

Eveneens Lid in de Orde van Oranje is Laura Wolters-Smid (55). Zij is actief voor de Zonnebloem, afdeling Enter. Sinds 2010 zijn daar vrijwilligerstaken bijgekomen, want Wolters-Smid zet zich sindsdien in voor Stichting De Klup Twente, waar ze vrijetijds- en dagbesteding voor mensen met een beperking verzorgt. Mede-decoranda Dorothé Lammertink-Wennink (56) werkt ook bij de Zonnebloem in Enter. Lammertink-Wennink is zorgvrijwilliger en ze vervult bestuurstaken.

Niet aanwezig, maar wel per tablet toegesproken door burgemeester Henk Robben is het echtpaar Jonas. Jurrie (58) Jonas en Joke Jonas-Altena (56) verblijven nu in het buitenland. Naast haar werk als verzorgende IG voor Carintreggeland vindt Joke Altena regelmatig de tijd voor de Vrijwillige Thuiszorg Wierden-Enter. Elke zomer is ze weer van de partij als groepshoofd bij de Vakantie Bijbel Club. Haar man Jurrie steekt zijn handen uit de mouwen als vrijwilliger tijdens vakantieweken voor gehandicapten en ouderen bij het Diaconaal Streekverband. In het verleden is hij ook actief als ouderling voor de hervormde kerk en werkt hij als diaken. Die laatste taak heeft hij vorig jaar neergelegd.