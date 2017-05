Gemeente wil extra carpoolplaats voor Enter

Dat wil de gemeente Wierden graag, omdat de huidige carpoolplaats aan de Rijssenseweg nog altijd veel te druk is. „Het gaat wel wat beter, sinds wij als gemeente samen met de politie meer zijn gaan handhaven op de locatie", zegt wethouder Nico Lansink Rotgerink. „Maar met name de laatste tijd zijn er dagen dat het er nog steeds overvol is."

Onlangs nog vroeg NEW-raadslid Wendy Slaghekke opnieuw aandacht voor de plek. Waarop Lansink Rotgerink aangaf dat de situatie wel enigszins verbeterd is, maar dat het probleem nog altijd niet opgelost is. „We zijn veel over het probleem in gesprek met de provincie. En dat gaat niet altijd eenvoudig. Als gemeente zien we namelijk graag een tweede carpoolplaats in de buurt komen, om de oude te ontlasten. Daarvoor hebben we verschillende scenario's bij de provincie Overijssel ingediend, maar tot nu toe hebben geen van deze scenario's het gehaald. Dat kost dus tijd en overleg."