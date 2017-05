Groot aantal nestkasten in Wierden wacht vervanging

Door onder meer bomenkap en sloop verdwenen veel vogelnesten en potentiële plekken voor deze nesten. Vandaar dat in samenspraak met de gemeente Wierden toen besloten is om nestkasten te plaatsen. Dat heeft De Katoelenkiekers destijds betrekkelijk goedkoop voor elkaar gekregen.

De samenwerking met de stichting is volgens de gemeente vooral belangrijk, omdat medewerkers van De Katoelenkiekers ook in kaart brengen welke vogelsoorten er in Wierden voor komen. Zo weet de stichting bijvoorbeeld precies waar in de gemeente uilen te vinden zijn. Die informatie kan het college dan weer gebruiken om vergunningsaanvragen te toetsen. Ook andere instanties gebruiken de info. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld gegevens opgevraagd over de omgeving tussen Nijverdal en Wierden. Rijkswaterstaat gaat daar over een paar jaar weer aan de slag met de verbreding van de N35.