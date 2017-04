Hoera! Eeneiige tweeling uit Twente is 90 jaar

ENTER/ALMELO - Hoera! Feest in huize Mekenkamp-Arkink in Enter. Daar vieren bewoonster Gerda en haar eeneiige tweelingzus Annie Heerdink-Arkink uit Almelo deze donderdag hun 90e verjaardag. Maar dat ze er allebei nog zijn, is een wonder.

De verbazing was groot in huize Arkink in Ambt Delden, toen op 13 april 1927 na Annie nóg een meisje ter wereld kwam. Sterker: zelfs haar moeder had het niet door. "Tot de buurvrouw, die bij de bevalling hielp, riep: er komt er nog één." En daar was Gerda. De tweelingzusjes - de nummers drie en vier uit een gezin van dertien - waren in hun jeugd onafscheidelijk. En dat zijn ze nog steeds, maar dan in de stijl van 2017: dagelijks spreken ze elkaar via Facetime op de iPad. Het had echter meerdere malen niet veel gescheeld, of ten minste één van hen was er niet meer geweest.

Stormramp

Al vlak na hun geboorte liepen de levens van Annie en Gerda gevaar, toen noodweer de regio teisterde. "We waren zes weken oud." Het moet de Stormramp van 1927, ook wel bekend als de Cycloon van Neede, zijn geweest. De windhoos op 1 juni dat jaar trok ook over Ambt Delden. In de regio vielen tien doden. Het ouderlijk huis van Annie en Gerda werd verwoest, maar de piepjonge meisjes overleefden. In de familie zou alleen een oom, die onder een tafel schuilde, gewond zijn geraakt. "Onze vader heeft ons na de storm in een sinaasappelkistje gelegd en naar de buren gebracht", vertelt Annie. Daar vond het gezin tijdelijk onderdak.

De twee beleefden vervolgens een zorgeloze jeugd, waarbij Annie de ondeugendste van de twee was en Gerda de braafste van het stel. "Ik durfde nooit zoveel. Maar Annie? Ja, die wel." Zoals die ene keer dat ze ging schaatsen. Het ijs was nog niet dik genoeg, maar daar maalde de oudste van de twee tweelingzusjes niet om. Het ging mis: ze krakte door het ijs en kon niet op eigen kracht uit het water komen. "Het was levensgevaarlijk. Het wak was erg diep. Anderen probeerden mij te helpen. Uiteindelijk lukte het me om een stok vast te grijpen. Zo kon ik aan wal komen. Dat is mijn redding geweest."

Raketaanval

In 1945 overleefden beiden een aanval met een V2, een door de nazi's ontwikkelde onbemande raket. De Duitsers wilden vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog van hun munitie af. De vader van Annie en Gerda was erachter gekomen dat zijn woning wel eens het doelwit kon zijn. Hij kreeg gelijk. "Ons huis werd opgeblazen." De familie Arkink was toen al gevlucht naar buren.

Eenmaal volwassen trouwden de vrouwen, ondanks pogingen om in Amsterdam leuke jongens te ontmoeten, allebei met een Tukker. Annie werkte in de gezinszorg, Gerda bestierde in Enter met haar man kruidenierszaak Mekenkamp. Later handelde de zaak ook in manufacturen. Of zoals een familielid het verwoordt: "Jullie verkochten ook lingerie."

Gerda heeft meerdere malen in de kreukels gelegen met botbreuken en overleefde nog een hartaanval en kanker. Maar net als Annie is ze nu een kwieke negentiger, met meerdere kinderen en kleinkinderen. "Met Pinksteren houden we een groot familiefeest."