John Enter uit Enter aast op zomerhit

Hij hoopt met het nummer 'Het Zonnebrildansie' een zomerhit te scoren. Het liefst ziet Enter dat het liedje de komende maanden op alle campings in Europa te horen is.

Geheel nieuw is het stuk muziek overigens niet, want de Zuid-Afrikaanse Dj Ossewa had er al een grote hit mee. John Enter is geen onbekende in de wereld van feestmuziek. Hij trekt regelmatig de aandacht met carnavaleske deuntjes als Drie haren op de borst en het omstreden Josefien, mag ik jouw poesje even zien.