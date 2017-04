Korenfestival Wierden kiest na lustrum voor sabbatical

"Maar daar komt iets heel anders voor terug", verklapt Hans Erbrink, voorzitter van de Culturele Raad Wierden. "We houden volgend jaar maart een maestro. En dat wordt net zo leuk. Binnenkort maken we bekend wie de zes kandidaten zijn. In 2019 pakken we het Korenfestival weer op. Niet in Wierden maar in Enter. We hebben zo vaak geprobeerd om de Enterse koren in Wierden te krijgen. Dat is vorig jaar gelukkig gelukt. Maar het blijft moeilijk. Daarom heeft de Culturele Raad bedacht om het festival in Enter te houden."