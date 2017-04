Marijke Talen te gast bij Vrouwen van Nu Wierden

Verzamelaars pur sang in Wierden

3 april Het zijn meestal grijzende heren met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. Gepassioneerd blijven ze op zoek. Naar net die specifieke postzegel of munt die nog ontbreekt in de verzameling. In het Anker in Wierden is de beurs van de Culturele Vereniging Voor Verzamelaars deze zaterdag in volle gang.