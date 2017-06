Mogelijk sloopkogel voor Hervormd Dienstgebouw Enter

De reden dat de leden van het kerkgenootschap nadenken over de toekomst van het dienstgebouw heeft allereerst te maken met de staat van het pand. Het dienstcentrum is verouderd. Om te kunnen voldoen aan de eisen moet het gebouw ingrijpend worden gerenoveerd. Maar er speelt meer bij de Hervormde Gemeente. De gemeenteleden zijn al enige tijd bezig om geld in te zamelen voor een omvangrijk project op het kerkeiland. Dit project behelst onder meer de bouw van een gloednieuw gemeenschapshuis vlakbij het hervormde kerkgebouw. De activiteiten die op dit moment nog in het dienstgebouw plaatshebben, wil de Hervormde Gemeente op termijn verplaatsen naar de nieuwbouw.