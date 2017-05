Morgenster wint schoolkorfbal Wierden

Wierdenaren doen al 30 jaar goed in Szokolya

7 mei WIERDEN - Maryan Renooij is drie jaar geleden uitgeroepen tot ereburger van het Hongaarse Szokolya. Als de Wierdense het dorp in de heuvels ten noorden van de hoofdstad Boedapest weer eens bezoekt krijgt ze steevast een vip-behandeling en wordt ze overal uitgenodigd om iets te komen eten of een kopje koffie te drinken.