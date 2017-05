Na 25 jaar nog vertrouwen in Zwembad De Kolk

Wierdenaren die de jaren 70 en 80 hebben meegemaakt, kunnen het zich voor de geest halen: instructiebad De Kolk. Het was een Spartaanse versie van het huidige wedstrijdbad, met slechts een kleine glijbaan aan de rand. "Al waren we toen best vooruitstrevend", zegt directeur Alwie Dijkhuis (62). "Op een gegeven moment introduceerden wij het discozwemmen in Wierden. Iedereen sprak er schande van. Dansen in je badkleding? Dat deed je niet."

Hypermodern

Het is nu 25 jaar geleden dat De Kolk omgetoverd werd tot recreatiebad. De accommodatie groeide uit tot een hypermodern badencomplex, met de bekende bubbelbaden, stroomversnellingen, een speelgedeelte, Turks stoombad, sauna en een klein buitenbad.

Avontuurlijker

Toen de roep om een avontuurlijke zwemvoorziening luider werd, nam Dijkhuis het voortouw. "In 1989 zijn we begonnen met de voorbereidingen", vertelt hij. "We zijn met een busje het land door gereden om inspiratie op te doen - van zwembad naar zwembad."

Alle verzamelde ideeën sprak de directeur tot in detail door met collega's, gemeente, politie, brandweer, gehandicaptenorganisaties en uiteraard de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). Iedereen moest het ermee eens zijn, voordat de architect aan de slag kon.

Het eindresultaat mocht er zijn en het concept sloeg in Wierden en omgeving in als een bom. Honderdduizenden bezoekers namen inmiddels talloze duiken in de zwembaden. De opzet is in 25 jaar nauwelijks veranderd. Het bad trekt jaarlijks rond 230.000 zwemliefhebbers.

Niet verouderd

"Ik ben van mening dat De Kolk niet verouderd is, zegt Dijkhuis. "We vernieuwen waar nodig en steken veel aandacht in onderhoud. Er is elk jaar voldoende ruimte om zaken bij de kop te pakken."

Grootschalige impulsen zijn dat niet. De glijbaan is vervangen en een deel van de sauna is opgeofferd om er een waterspeeltuin voor kinderen van te maken, maar afgezien daarvan zijn de ingrepen vooral bescheiden. "Wel is sinds twee jaar de sauna toegankelijk voor zwembadgasten. Eerder koos je óf voor het zwembad óf voor de sauna. Nu kun je in je zwembroek de sauna in."

Zwemles

De ingrepen hebben niet altijd met het bad te maken, menen Dijkhuis en bedrijfsleider Gerwin Kroezen. "We moeten ook scherp zijn op ons lesaanbod", aldus Kroezen. "Als zwembad bieden we lessen aan en we zien dat er in de afgelopen 25 jaar veel meer concurrentie bij is gekomen, je moet je onderscheiden. Daarom biedt De Kolk sinds deze maand lessen aan voor kinderen vanaf 3,5 jaar oud. De meeste scholen beginnen bij 4."