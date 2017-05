Nieuwe dirigent voor Harmonie Wierden

WIERDEN - Met zijn 30 jaar is Maarten van de Kolk naar eigen zeggen nog een jonkie in de dirigentenwereld. Een dirigent moet volgens hem rijpen. En Harmonie Wierden is daar een uitstekende plek voor.

Het was zijn broer Erik, zelf dirigent bij de Vriezenveense Harmonie, die hem attendeerde op de vacature voor dirigent bij Harmonie Wierden. Maarten van de Kolk stuurde een brief, werd uitgenodigd, deed een aantal proefsessies en kon aan de slag.

"De klik was er eigenlijk al meteen", vertelt hij. "De vereniging heeft veel jonge muzikanten, is een kwalitatief goede vereniging en toen mijn oud-docent Alex Schillings van het Artez conservatorium Zwolle hoorde over mijn sollicitatieplannen, zei hij: 'Meteen doen'."

Repetities

Zijn rol als nieuwe dirigent is nog heel pril. Van de Kolk is begin april begonnen en heeft pas een aantal repetities kunnen leiden. Maar aan ervaring geen gebrek. Behalve bij de Harmonie Wierden is hij dirigent bij vier andere verenigingen. Daar heeft hij zijn handen vol aan. Vier tot vijf avonden per week is hij van huis, op zaterdag repeteert hij in Wierden, overdag is hij uren druk met het voorbereiden van de diverse repetities. En dan geeft hij ook nog eens bij twee verenigingen muziekles. "Het leuke aan lesgeven is zien hoe leerlingen groeien. En het is voor mij een sport om hen te stimuleren dat ze er wat voor gaan doen."

Zelf kreeg hij zijn eerste muzieklessen bij het Elspeets Fanfare Korps. Ook zijn opa, vader en broer waren er lid. Leuk gegeven: vanaf deze maand gaat Van de Kolk ook hier aan de slag als dirigent. Hij volgt zijn broer Erik op.

Verkocht

Toch was het in eerste instantie niet zijn ambitie om dirigent te worden. "Ik heb eerst de vooropleiding en bachelorstudie hoorn aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle gevolgd. Tijdens mijn studie kwam ik in contact met andere muzikanten en dirigenten. Vanaf het moment dat ik werd gevraagd om een keer in te vallen als dirigent, was ik eigenlijk verkocht. En zo heb ik tevens de vooropleiding directie gevolgd en afgerond bij Alex Schillings, ook aan het ArtEZ in Zwolle." Wat hem zo aanspreekt in zijn vak is dat hij met slechts een kleine aanwijzing iets heel moois neer kan zetten. "Ik leid een groep van 60 mensen en met de kleinste beweging kan ik de toon zetten. De stand van mijn hand is bepalend voor de sfeer. Noten lezen lijkt makkelijk, maar zo'n groep heeft een leider nodig die bijstuurt waar nodig."

Inspiratie

Vraag je Van de Kolk naar zijn grote voorbeelden, dan noemt hij zijn oud-docent Alex als grote inspirator. "Deze man is zo gedreven in zijn vak, alleen al hoe hij over zijn vak praat. Hij springt er voor mij echt uit. Mede dankzij zijn advies zit ik nu in Wierden. De beste plek voor mij om te groeien als dirigent."

Van de Kolk hoeft niet per se de top, zeg dirigent bij professionele orkesten, te bereiken. Wel wil hij het beste uit zichzelf halen en langzaam en stabiel groeien. "Dirigeren bij verenigingen op het niveau van de Harmonie Wierden is voor mij de top."

Geïnspireerd

Van de Kolk kan ook enorm geïnspireerd raken door een concert. "Het laatste concert dat ik bezocht, was Mahlers Tweede, in het concertgebouw. Ik ken het stuk wel, maar als je ziet op welke manier de dirigent dit orkest leidt, is prachtig. Voor mij is dit één grote dirigentenles."

Zijn eigen stijl omschrijft Van de Kolk als vrij positief. "Een muzikant weet het zelf wel als hij een foute toon speelt. Daar hoef ik hem in principe niet op aan te spreken. Ik wil ook geen mensen voor het blok zetten. Zij komen ook voor de ontspanning en er moet dan ook zeker ruimte zijn voor een luchtige noot. Maar als er gepresteerd moet worden, ga ik tot op het scherpst van de snede en repeteren we door tot op de noot."