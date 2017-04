NK dichtbij voor Dansvereniging Intense Wierden

Zes teams van de club vielen afgelopen weekeinde in de prijzen bij voorrondes voor het Nederlands kampioenschap in Nieuwegein. De selecties C (tot en met 16 jaar) en A (20 jaar) wisten beiden een tweede plek te bemachtigen. De selecties D (tot en met 9 jaar), B (tot en met 13 jaar), B (20 jaar en ouder) en A tot en met 16 jaar zijn eerste geworden in hun categorie. Of de teams daarmee daadwerkelijk ook geplaatst zijn, wordt op zeer korte termijn duidelijk.