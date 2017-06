Op zoek naar de viskoning van Enter

Bewoner schrikt wakker van brand in keuken in Wierden

7 juni WIERDEN - In een woning aan de Pattimurastraat in Wierden is in de nacht van dinsdag op woensdag een brand uitgebroken in de keuken. De bewoner schrok wakker van het brandalarm, nadat een pannetje olie op het vuur in brand vloog.