Proef autoluw centrum Wierden stopt

De coalitiepartijen Platform Progressief Wierden, CDA en VVD hebben dat woensdagavond na overleg besloten. „We hebben geconstateerd dat de eerste proef dusdanig veel onrust heeft veroorzaakt bij een deel van de winkeliers en de inwoners dat we als coalitie het college van burgemeester en wethouders vragen de overige voorgestelde proeven te schrappen. Voortzetten van de proef is niet in het belang van ons dorp omdat er negatieve beeldvorming ontstaat", schrijven de partijen in een gezamenlijke verklaring.