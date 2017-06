Welle zoekt vrijwilligers in Enter

Zij zullen het team van Gezellig Eat'n met Mekaa versterken, dat twee keer per maand een maaltijd bereidt voor een groep senioren. De deelnemers schuiven om verschillende redenen aan. Omdat ze anders altijd noodgedwongen alleen moeten eten, opzien tegen het koken of het gewoon gezelliger vinden om samen met anderen een maaltijd te nuttigen. Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 19.00 uur in 't Zumpke. Eén keer per maand koken kan ook. Aanmelden wierdendoet.nl.