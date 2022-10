Twee auto’s vatten vlam bij nachtelijke autobrand in Almelo: brandstichting niet uitgesloten

Vrachtbus botst tegen spoorbrug in Almelo, inzitten­den komen met schrik vrij

ALMELO - Een vrachtbus is maandagavond tegen de spoorbrug aan de Schuilenburglaan in Almelo gereden. Het voertuig was veel te hoog om onder de brug door te kunnen. Door de botsing kwam de bus op zijn kant te liggen.

