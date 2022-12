Man die vrouw onder jurkje filmt in het nauw: politie Deventer dreigt beelden openbaar te maken

Wil ik in het openbaar te boek staan als de man die onder jurkjes filmt? Een nog onbekende man moet daar de komende week een beslissing over nemen. Zo lang krijgt hij de kans om zichzelf te melden, voordat hij herkenbaar als voyeur op het wereldwijde web terecht komt.

De politie denkt dat hij de man is die op 21 augustus van dit jaar over de Van Calcarstraat achter een vrouw aan liep. Tot haar grote schrik probeerde hij onder haar jurkje te filmen en deed daarbij ook pogingen om het kledingstuk op te tillen.

Felblauw jasje

De vrouw was hier natuurlijk niet van gediend en deed aangifte van onbehoorlijk gedrag bij de politie. Helaas voor de verdachte trof die camerabeelden aan van de man waar hij haarscherp op staat. Een geblurd stilstaand beeld daarvan is vandaag op de (sociale) media gezet en toont een magere man in een felblauw trainingsjasje en dito sportschoenen.

‘We geven je eerst de kans om jezelf te melden bij ons’, laat de politie Deventer op Facebook weten. ‘Door je binnen een week te melden, voorkom je dat we de beelden openbaar maken. We zien je graag bij ons op het bureau.’

Zwaar middel

Daarbij staat ook een uitleg waarom dit ultimatum juist nu de wereld is in geslingerd, terwijl het incident afgelopen zomer was. ‘Beelden delen van een verdachte is een zwaar opsporingsmiddel. Dat doen we alleen als er geen andere opsporingsmogelijkheden meer zijn om bij de verdachte uit te komen en na toestemming van een officier van justitie. We doorlopen dus eerst zelf een groot aantal stappen voordat beelden online verschijnen. En die stappen kosten tijd. Zorgvuldigheid gaat daarbij boven snelheid.’

Privacy

Verder moet het tonen van een foto in verhouding staan tot de inbreuk die het maakt op bijvoorbeeld de privacy van een verdachte. ‘Daarom geven we hem eerst de kans om zichzelf te melden voordat we zijn foto openbaar maken.’

Volledig scherm De man die gezocht wordt voor het gluren onder een jurkje. © Politie Deventer