Jordy leerde surfen op ’t Rutbeek en surft nu op de wilde golven in Bali

update Gewonde bij ongeval op Haaksber­ger­straat in Hengelo, slachtof­fer met spoed naar ziekenhuis

Bij een ongeval vlak voor de kruising van de Breemarsweg, Haaksbergerstraat en Oelerweg in Hengelo is woensdag aan het einde van de middag één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Haaksbergerstraat was tot een uur of zeven 's avonds afgesloten voor onderzoek.