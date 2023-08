Auto rijdt vanaf Nijverdalse oprit sloot in, met twee kleine kinderen nog achterin: ‘Ik ben flink geschrokken’

Met video Gewonde bij steekpar­tij bij woning Nieuwstraat Almelo, dader gevlucht

In of voor een woning aan de Nieuwstraat in Almelo heeft dinsdag aan het eind van de middag een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt maar niet levensbedreigend, meldt de politie. De dader is nog voortvluchtig. De politie doet onderzoek.