Auto eindigt op de kop in de sloot na aanrijding bij Heerde: geen gewonden

Pool met 1000 xtc-pil­len in zijn auto vlak over de grens bij De Lutte aangehou­den

DE LUTTE/GILDEHAUS - Een 31-jarge man uit Polen is vrijdag aangehouden in Gildehaus, nadat hij duizend xtc-pillen over de Duitse grens had gesmokkeld. De drugs hebben een straatwaarde van zo’n 8000 euro.

21 november