Auto knalt op geparkeerde auto's in Den Ham

Waarom je niet zomaar onderweg een dutje mag doen in je auto

Een powernap na je werk om te voorkomen dat je achter het stuur in slaap valt, een overnachting tijdens een vakantierit, of de stoel achterover omdat je bang bent dat je te veel gedronken hebt na een feestje: het lijkt soms een goed idee. Maar mag het eigenlijk wel, slapen in je auto?