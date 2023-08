Grote schade aan schuur in Enter na uitslaande brand

MET VIDEO Man zwaarge­wond nadat hij macht over het stuur verliest en tegen boom bij Zuna botst

Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een ongeval op de Verlengde Morsweg in Zuna. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur. Hij kwam tegen een boom tot stilstand.